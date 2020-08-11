Купер — о 0-4 с «Коламбусом»: пришло время писать новую историю, чем «Тампа» и займётся

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о предстоящей серии с «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде плей-офф НХЛ. В прошлом году команды встречались на той же стадии. «Лайтнинг», занявшие первое место в регулярном чемпионате, уступили со счётом 0-4.



«То, что случилось тогда, произошло в прошлом году. Та серия навсегда останется в справочниках. Пришло время писать новую историю, чем мы и собираемся заняться. Никто не знает, что произойдёт. Но мы с самого начала сезона говорили, что прежде всего нужно попасть в плей-офф, чтобы написать историю заново. У нас это получилось.



Мы довольны командой. Конечно, обидно, что нет Стэмкоса и Хедмана – ключевых игроков. Но именно для этого все команды работают над глубиной состава. Она помогает добиться успеха. Никто не знает, что может случиться. Не так уж важно, кто ваш соперник. Надо беспокоиться о своей команде, готовиться к любому повороту событий.



Считаю, что Жюльен Брисбуа отлично поработал в этом направлении. Когда команда сталкивается с такими проблемами, каждый хоккеист должен прибавить. Глубина состава должна выручить в таких случаях. Нам нравится наша команда», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.