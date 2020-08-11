Гендиректор «Сибири»: являюсь сторонником того, чтобы играть без болельщиков вообще

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, планирует ли клуб реализовывать квоту в 10% зрителей от вместимости стадиона на домашних матчах.

«Как будут распределяться 740 билетов в пределах десятипроцентной квоты? Это очень животрепещущий вопрос, которые нас всех волнует. Окончательного решения по схеме распределения ещё не принято. Но я являюсь сторонником того, чтобы не реализовывать это количество вообще. Если квота останется на том же уровне, то справедливее будет играть без болельщиков. Иначе обиженных будет в несколько сотен раз больше, чем тех самых счастливчиков. Это неправильно и мы ко всем болельщикам относимся одинаково трепетно и бережно. Поэтому терять их отношение и внимание к клубу мы точно не собираемся.

Будем ли мы запускать продажу абонементов? Мы, наверное, ждём старт их продажи больше, чем сами болельщики. Мы мечтаем, чтобы лига разрешила нам это сделать и был открыт доступ на трибуны. Вы все хорошо понимаете, насколько важны болельщики для команды. Они создают то самое зрелище, которым мы имеем право гордиться. Очень хотим продавать абонементы, но пока это невозможно, поскольку невозможен приход людей на стадион. Ждём, что к началу сезона произойдёт какое-то послабление. К сожалению, в этом сезоне нет никакой возможности и провести День Болельщика ХК «Сибирь». Нам придётся нашу традицию нарушить», — сказал Фастовский в эфире клубного подкаста.