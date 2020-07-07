Гендиректор «Динамо» рассказал, в каком случае клуб начнёт новый сезон при пустых трибунах

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что бело-голубые начнут новый сезон при пустых трибунах, если будет действовать ограничение по допуску зрителей на стадион в 10% от вместимости арены.

«Московское «Динамо» начнёт сезон без зрителей, если будет в силе ограничение в 10% от вместимости стадиона. Моя позиция заключается в следующем: я не могу выделить из 1800 владельцев абонементов 900 или 1000 достойных. На меня обидится другая половина наших болельщиков. Это то же самое, что разделить семью.



Лучше я выслушаю негатив, что Кровопусков не пустил на трибуны 10%, чем будут упрёки от половины недопущенных. Каждый человек, купивший абонемент, имеет полное право на посещение матчей. А если посчитать фанатский сектор, то мне придётся обидеть ещё 500 человек. Поэтому лучше начнём сезон без зрителей вообще, но когда будут сняты все ограничения, то мы увидим всех на трибунах, и динамовская семья воссоединится. А вычленять из каждой динамовской ячейки по несколько человек… Я на это пойти не готов», — сказал Кровопусков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Сергею Емельянову.