Третьяк: пандемия сделала нас сильнее. Вся страна возвращается к нормальной жизни

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к болельщикам в преддверии старта нового хоккейного сезона.

«Дорогие друзья! Все мы с нетерпением ждали возвращения хоккея в нашу жизнь. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире предыдущий сезон был завершён досрочно – во многих странах не были доиграны национальные первенства, были отменены чемпионаты мира. Весь спортивный мир взял паузу. Но, как и любые другие преграды и трудности, эта ситуация сделала нас сильнее. Вся страна возвращается к нормальной жизни, и хоккей не становится исключением.

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Новый сезон всегда подразумевает новые вызовы и необходимость решения глобальных задач. ФХР традиционно заранее начинает подготовку к важнейшим стартам и делает это в соответствии с утверждённым календарным планом.

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Первой ласточкой стал турнир сборных команд федеральных округов, который прошёл в образовательном центре «Сириус» в рамках программы «Хоккейное лето». В турнире приняли участие юные игроки 2005 года рождения, многим из которых в этом сезоне впервые в карьере предстоит примерить свитер юниорской сборной России до 16 лет.

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Этим летом впервые был проведён Лагерь развития ФХР для игроков до 20 лет, выступающих за клубы североамериканских юниорских лиг. Новый тренерский штаб нашей молодёжной сборной получил возможность поработать со всеми кандидатами и дать им понимание того стиля игры, который будут ставить в сборной.



Молодое поколение игроков – ближайший резерв нашей национальной команды. Многие из них рассматриваются как кандидаты, способные представить нашу страну на Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся через полтора года. Именно поэтому олимпийская сборная России, традиционно принявшая участие в турнире Sochi Hockey Open, была составлена из игроков до 20 лет. Ряд хоккеистов очень хорошо проявили себя и получили колоссальный опыт.

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Впереди – старт чемпионатов в ведущих российских лигах – КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Все мы с нетерпением ждём первых матчей. Уверен, что, даже несмотря на объективные сложности, сезон принесёт нам много хорошего хоккея и новых положительных эмоций от побед наших любимых команд», – говорится в сообщении Третьяка.