Президент «Барыса»: мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером

Президент «Барыса» Борис Иванищев ожидает снятия карантина в Казахстане после 16 августа и рассчитывает, что команда сможет принимать соперников на домашней арене.

«У нас идёт улучшение ситуации, смягчение карантина. Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но ещё время есть.

Наши клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ? Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты", — цитирует Иванищева ТАСС.

Ранее стало известно, что федерация хоккея Казахстана приняла решение о приостановлении участия в Высшей хоккейной лиге — Кубке Шёлкового пути на сезон-2020/2021 трёх команд республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан).