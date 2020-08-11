Гатиятулин: Оберг уже вряд ли сыграет на турнире, доктора им занимаются

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги проигранного матча с «Северсталью» (1:4).
«Мы ожидали, что наш соперник будет играть активно, так и получилось в первые два периода. Уступили в скорости, череповчане заставили нас ошибиться, и две ошибки привели к пропущенным голам. Это предсезонная подготовка, всё понимаем, сейчас тяжело, но тем не менее по самоотдаче ни к кому нет претензий.
Сказалась ли на игре «Трактора» сегодня короткая пауза между первым и вторым матчами на турнире? Возможно. У всех команд идёт предсезонная подготовка, видно, что не хватает свежести, но для нас, тренерского штаба, сейчас важно увидеть, над чем нужно усиленно работать и какие ошибки устранять. Как самочувствие у Оберга? Доктора занимаются. Наверное, на этом турнире он уже вряд ли сыграет. Понтус сейчас активно восстанавливается, думаю, на это потребуется три-пять дней. Планируется ли дальнейшая ротация состава на турнире? Да, 12 августа к нам присоединятся ребята из «Челмета», и, думаю, они появятся в составе», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 11 августа 2020
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