Андронов: не буду ничего говорить тем, кто сомневается в составе ЦСКА. Всё покажет сезон

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов рассказал о тренировках команды и поделился ожиданиями от сезона.



«Настроение в команде прекрасное, позитивное. Все соскучились и хотят работать полноценно. Нужно аккуратно входить в нагрузку. У нас всё хорошо, и мы будем сохранять этот настрой. Всем ребятам и команде есть что доказывать, особенно после изменений в составе.



Я думаю, что некорректно по отношению к игрокам сейчас говорить, сильнее или слабее нынешний состав. Всё покажет сезон. Когда я вернулся из Америки, в ЦСКА был новый тренерский штаб, 16 новых игроков. Тоже было много разговоров на эту тему, но это не помешало нам закончить регулярку на первом месте и дойти до финала конференции.



Мы можем контролировать себя, свою самоотдачу, настрой, характер и качество игры. Не буду ничего говорить тем, кто сомневается в составе. Всё будет видно и понятно на хоккейной площадке», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.