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Нападающий системы «Виннипега» Липон может перейти в КХЛ. У него 839 минут штрафа в АХЛ

Нападающий системы «Виннипега» Липон может перейти в КХЛ. У него 839 минут штрафа в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джей Си Липон получил предложение от одного из клубов Континентальной хоккейной лиги, сообщил в «Твиттере» известный агент Алёша Пилко.

27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду «Виннипега» в сезоне-2015/2016. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) балл в 61 матче за фарм-клуб «Виннипега». Всего в АХЛ нападающий провёл 452 матча, набрав 222 (80+142) балла и 839 штрафных минут.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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