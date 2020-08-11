Заварухин: поменяли Красикова в самом начале, чтобы не убивать психологию парня
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
«Проводили два матча с «Амуром». Проверяем молодёжь и в тех матчах, и в этом. Команда не до конца готова, хотя удалось начало третьего периода. Но после двух голов опять перестали играть в свой хоккей. Пропустили много контратак. Поменяли Красикова в самом начале, чтобы не убивать психологию парня. У нас впереди ещё много времени, чтобы наладить игру. Пока мы лишь раз работали на тренировках под большинством. После столь долгой паузы куда важнее было привести в порядок форму ребят», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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