Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: поменяли Красикова в самом начале, чтобы не убивать психологию парня

Заварухин: поменяли Красикова в самом начале, чтобы не убивать психологию парня
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Проводили два матча с «Амуром». Проверяем молодёжь и в тех матчах, и в этом. Команда не до конца готова, хотя удалось начало третьего периода. Но после двух голов опять перестали играть в свой хоккей. Пропустили много контратак. Поменяли Красикова в самом начале, чтобы не убивать психологию парня. У нас впереди ещё много времени, чтобы наладить игру. Пока мы лишь раз работали на тренировках под большинством. После столь долгой паузы куда важнее было привести в порядок форму ребят», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020