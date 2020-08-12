Морозов: календарь «Ак Барса» немножко сжатый из-за Кубка Шпенглера

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как составлялся календарь на сезон-2020/2021.
«Календарь в этом году разрабатывался с помощью автоматизированной системы. Мы дали свои параметры для системы, которая для нас большую часть сделала. Конечно, потом наш спортивный департамент взял это всё в свои руки, до логического конца доводили это вручную. Нам тяжело работать с тем, что дворцы, где выступают команды, часто заняты. От этого страдает календарь. Мы на связи с клубами, общаемся с ними, объясняем какие-то нюансы.
Я проанализировал календарь и доволен им. Есть у клубов спаренные игры, но, например, «Ак Барс» в этом году участвует в Кубке Шпенглера. Они попросили паузу в Новый год, чтобы там сыграть. Их календарь немножко сжатый», – сказал Морозов в эфире канала «Россия 24».
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