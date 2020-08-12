«Авангард» — «Динамо» М: Толчинский красиво реализовал буллит, держа клюшку между ног

Омский «Авангард» и московское «Динамо» провели контрольный матч. Победу одержала команда Владимира Крикунова со счётом 4:3.



После матча команды провели овертайм и серию буллитов. Красивейший буллит удался нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому.

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Счёт был открыт на 16-й минуте, шайбу забросил защитник московской команды Андрей Миронов. В середине второго периода два гола с разницей в пять минут забил нападающий Теэму Пулккинен, оформив дубль. Незадолго до перерыва «Авангард» отыграл одну шайбу усилиями форварда Арсения Грицюка. К 53-й минуте «Авангард» восстановил равновесие в счёте, точные броски нанесли Максим Мизюрин и Максим Чудинов. В концовке победную шайбу забросил Пулккинен, сделавший хет-трик.