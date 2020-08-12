Пулккинен: мне нравится работать с Линдбергом, он может перевернуть игру

Нападающий московского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги контрольного матча с «Авангардом» (4:3).
«Хорошо включиться в игру, оказаться на льду, сыграть и забросить шайбы. У нас ещё будут матчи, наша главная задача – готовиться к сезону. Мой гол, который не зачитали? Стараюсь о нём не думать, тем более я заработал удаление в том эпизоде.
Моя «химия» с Линдбергом? Оскар приехал в Москву пару недель назад, тогда мы начали тренироваться вместе. Мне нравится с ним работать, он может перевернуть игру. На тренировках всё прошло замечательно, сегодня мы удачно сыграли вместе, будем смотреть дальше. Линдберг хорошо контролирует шайбу и находит партнёров на льду.
Как только отменили прошлый плей-офф, я сразу уехал в Финляндию, занимался на льду и в тренажёрном зале. Считаю, что хорошо поддерживал свою физическую форму, старался постоянно работать над собой и быть в тонусе», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 августа 2020
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