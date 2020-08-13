Карлсон: силовой приём Ли против Бекстрёма показался очень грязным

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон после поражения в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0-1) оценил силовой приём форварда «островитян» Андерса Ли, который привёл к травме нападающего столичной команды Никласа Бекстрёма.

«Лично мне силовой приём Ли против Бекстрёма показался очень грязным», — приводит слова Карлсона журналист Washington Post Тарик Эль-Башир.

Шведский форвард получил травму после силового приёма Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. По словам Рирдена, состояние Никласа на данный момент только оценивается, информация по степени тяжести повреждения отсутствует. За Бекстрёма на льду заступился Том Уилсон, который вызвал Ли на бой.