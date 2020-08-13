Двукратный обладатель Кубка Стэнли может вернуться в чемпионат Швеции
Нападающий швейцарского «Цюриха» Маркус Крюгер может перейти в шведский «Юргорден», сообщает Expressen. Он начинал карьеру в этом клубе. Отмечается, что переговоры между клубом и игроком уже начались.
Напомним, что 30-летний Крюгер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Трофей покорялся ему в 2013 году и в 2015. В 2017 года со сборной Швеции стал чемпионом мира. Сезон-2017/2018 провёл в «Каролина Харрикейнз». С сезона-2019/2020 выступает за «Цюрих Лайонс».
В минувшем сезоне швед принял участие в 34 встречах, записав на свой счёт 19 очков (8+11) при показателе полезности «+14» и 18 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ сыграл 520 матчей, забросив 38 шайб и сделав 95 результативных передач.
- 13 августа 2020
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