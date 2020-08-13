Никлас Бекстрём пропустит второй матч серии с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пропустит второй матч серии с «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил травму после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Помимо Бекстрёма в составе «Вашингтона» отсутствует и центрфорвард Ларс Эллер. Он покинул расположение команды по семейным причинам.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
- 13 августа 2020
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