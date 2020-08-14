Шайба Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Коламбусом»

В Торонто, на «Скотиабанк-Арена», завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс».
Флоридцы удачно начали встречу. Уже на шестой минуте «Тампа» открыла счёт. Шайба на счету Никиты Кучерова, ему ассистировали Ондржей Палат и Брэйден Пойнт. На 13-й минуте команда из Огайо сравняла счёт усилиями Райана Мюррея. Уже под занавес первого периода «Коламбус» вышел вперёд, забитым голом отметился Оливер Бьёркстранд.
Во второй двадцатиминутке телезрители не увидели голов. В третьем периоде «Коламбус» увеличил преимущество, благодаря шайбе Александра Веннберга. До финальной сирены счёт больше не менялся. Таким образом, «Блю Джекетс» одержали победу 3:1 и сравняли счёт в серии — 1:1.
- 14 августа 2020
-
00:46
- 13 августа 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:24
-
21:58
-
21:47
-
21:28
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:49
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:07
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:30
-
13:12
-
12:35
-
12:14
-
11:45