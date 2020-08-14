Шайба Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Коламбусом»

В Торонто, на «Скотиабанк-Арена», завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс».

Флоридцы удачно начали встречу. Уже на шестой минуте «Тампа» открыла счёт. Шайба на счету Никиты Кучерова, ему ассистировали Ондржей Палат и Брэйден Пойнт. На 13-й минуте команда из Огайо сравняла счёт усилиями Райана Мюррея. Уже под занавес первого периода «Коламбус» вышел вперёд, забитым голом отметился Оливер Бьёркстранд.

Во второй двадцатиминутке телезрители не увидели голов. В третьем периоде «Коламбус» увеличил преимущество, благодаря шайбе Александра Веннберга. До финальной сирены счёт больше не менялся. Таким образом, «Блю Джекетс» одержали победу 3:1 и сравняли счёт в серии — 1:1.