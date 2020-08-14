Дюбуа: Корписало выглядит потрясающе с первого матча. Он один из лучших вратарей в НХЛ
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 1-1). Канадский нападающий оформил ассистентский дубль, а после матча назвал голкипера Йоонаса Корписало лучшим игроком встречи.
«Мы все видели, как Йоонас играл на протяжении этого сезона. Должен был поехать на Матч звёзд, получил травму, вернулся… Но мы-то в раздевалке знаем, что это один из лучших вратарей в лиге.
Когда мы допускаем небольшую ошибку, он её подчищает. О чём ещё можно просить вратаря? Его игра даёт нам уверенность лишний раз попробовать сделать что-то рискованное. В этом плей-офф он выглядит потрясающе с первого матча», – цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.
Веннберг: «Тампа» всё равно создаст свои моменты, но для этого у нас есть Корписало
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