Дюбуа: Корписало выглядит потрясающе с первого матча. Он один из лучших вратарей в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 1-1). Канадский нападающий оформил ассистентский дубль, а после матча назвал голкипера Йоонаса Корписало лучшим игроком встречи.

«Мы все видели, как Йоонас играл на протяжении этого сезона. Должен был поехать на Матч звёзд, получил травму, вернулся… Но мы-то в раздевалке знаем, что это один из лучших вратарей в лиге.



Когда мы допускаем небольшую ошибку, он её подчищает. О чём ещё можно просить вратаря? Его игра даёт нам уверенность лишний раз попробовать сделать что-то рискованное. В этом плей-офф он выглядит потрясающе с первого матча», – цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.