Веннберг: «Тампа» всё равно создаст свои моменты, но для этого у нас есть Корписало

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 1-1). Шведский форвард стал автором эффектного гола в третьем периоде.

«Мы хотим сделать их жизнь как можно сложнее. Можно лишний раз не говорить, какие отличные игроки есть в той команде. Всё, что нам остаётся, это играть в свой хоккей, работать изо всех сил. Безусловно, свои моменты они всё равно создадут, но для этого у нас есть Корписало», – цитирует Веннберга пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Голкипер «мундиров» Йоонас Корписало отразил 36 бросков из 37. Таким образом, за два матча противостояния Йоонас сделал 121 сейв, что является новым рекордом по количеству отражённых бросков за два матча со старта серии плей-офф. Прежний рекорд принадлежал Кёртису Джозефу (118 сейвов в 1993 году).