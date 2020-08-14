Форвард системы «Виннипега» Липон сообщил о переходе в рижское «Динамо»

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джей Си Липон объявил о переходе в рижское «Динамо». Об этом хоккеист написал на своей официальной странице в «Инстаграме». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Сумасшедшие 48 часов. Тяжело прощаться со всеми, но я люблю вас всех и с нетерпением жду предстоящего путешествия в Ригу», – подписал фото Липон.
27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду «Виннипега» в сезоне-2015/2016. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) очко в 61 матче за фарм-клуб «Виннипега». В АХЛ нападающий провёл 452 матча, набрав 222 (80+142) очка и 839 штрафных минут.
Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.
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