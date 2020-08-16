Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Чикаго» в третьем матче подряд

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся полуфинальный матч 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой команды из Лас-Вегаса со счётом 2:1.

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Счёт на пятой минуте матча открыл шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон, реализовавший большинство. На 36-й с передач Алекса Така и Нейта Шмидта Патрик Браун удвоил преимущество «Голден Найтс». Единственное, на что хватило «Чикаго», шайба Олли Мяяття на 47-й минуте. Таким образом, «Вегас Голден Найтс» ведёт в серии до четырёх побед уже со счётом 3-0. Победитель пары сыграет в полуфинале Конференции с победителем пары «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш».