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Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Чикаго» в третьем матче подряд

Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Чикаго» в третьем матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся полуфинальный матч 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой команды из Лас-Вегаса со счётом 2:1.

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Счёт на пятой минуте матча открыл шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон, реализовавший большинство. На 36-й с передач Алекса Така и Нейта Шмидта Патрик Браун удвоил преимущество «Голден Найтс». Единственное, на что хватило «Чикаго», шайба Олли Мяяття на 47-й минуте. Таким образом, «Вегас Голден Найтс» ведёт в серии до четырёх побед уже со счётом 3-0. Победитель пары сыграет в полуфинале Конференции с победителем пары «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Стоун) – 04:12' (4x5)   0:2 Браун (Так, Шмидт) – 35:23' (5x5)   1:2 Мяяття (Каджула, Кейн) – 46:21' (5x5)
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