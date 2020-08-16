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Глава федерации хоккея Швеции — об участии в ЧМ-2021: не надо смешивать политику и хоккей

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава федерации хоккея Швеции — об участии в ЧМ-2021: не надо смешивать политику и хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал возможность бойкота ЧМ-2021 по хоккею, который должен пройти в конце мая — начале июня 2021 года в Минске и Риге. Поводом могут стать беспорядки после выборов президента в Белоруссии.

«Мы ориентируемся на хоккей, а не на политику. Не нужно их смешивать. Понятно, я тоже слежу за ситуацией и читаю различные СМИ. Нам важно сосредоточиться и увидеть свою роль. Мы сотрудничаем с рядом других стран, но исключительно в области хоккея. Надеюсь, ситуация стабилизируется, потому что до чемпионата мира ещё много времени», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Местные жители выразили недовольство, что выборы, по официальным данным, выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Силовики жёстко пресекают акции протеста.

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