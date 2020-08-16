Глава федерации хоккея Швеции — об участии в ЧМ-2021: не надо смешивать политику и хоккей

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал возможность бойкота ЧМ-2021 по хоккею, который должен пройти в конце мая — начале июня 2021 года в Минске и Риге. Поводом могут стать беспорядки после выборов президента в Белоруссии.
«Мы ориентируемся на хоккей, а не на политику. Не нужно их смешивать. Понятно, я тоже слежу за ситуацией и читаю различные СМИ. Нам важно сосредоточиться и увидеть свою роль. Мы сотрудничаем с рядом других стран, но исключительно в области хоккея. Надеюсь, ситуация стабилизируется, потому что до чемпионата мира ещё много времени», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.
Напомним, после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Местные жители выразили недовольство, что выборы, по официальным данным, выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Силовики жёстко пресекают акции протеста.
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