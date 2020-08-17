«Чикаго» впервые обыграл «Вегас» в серии плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэй» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Дрей Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Ши Теодор.

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Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч меду «Чикаго» и «Вегасом» состоится 18 августа.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».