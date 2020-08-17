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«Чикаго» впервые обыграл «Вегас» в серии плей-офф НХЛ

«Чикаго» впервые обыграл «Вегас» в серии плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэй» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Дрей Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Ши Теодор.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч меду «Чикаго» и «Вегасом» состоится 18 августа.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Каджула (Мяяття, Дак) – 04:08' (5x5)   2:0 Хаймор (Кит) – 13:40' (5x5)   2:1 Теодор (Мартинес, Ривз) – 13:58' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Мёрфи) – 59:49' (en)
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