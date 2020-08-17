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Сколько матчей выиграет «Вашингтон» в серии с «Айлендерс»?

Сколько матчей выиграет «Вашингтон» в серии с «Айлендерс»?
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» уступает в серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0-3. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сколько матчей выиграет „Вашингтон“ в серии с „Айлендерс“?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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