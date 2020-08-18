Шведский нападающий Никлас Бекстрём может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3), сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена. Решение о возможном выходе форварда на лёд будет принято непосредственно перед матчем.
Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором и третьем матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.
- 18 августа 2020
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
18:59
-
18:31
-
18:11
-
17:57
-
17:24
-
16:56
-
16:23
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:04
-
12:40
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
10:54
-
10:44
-
10:20
-
09:53
-
09:30
-
08:59
-
08:20
-
08:14
-
07:40
-
07:06
-
06:40