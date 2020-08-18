Шведский нападающий Никлас Бекстрём может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3), сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена. Решение о возможном выходе форварда на лёд будет принято непосредственно перед матчем.



Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором и третьем матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.



Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.

Рирден — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно верить, что мы способны победить