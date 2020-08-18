Андрей Свечников выразил соболезнования семье Хаверчука
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников выразил соболезнования семье члена Зала славы НХЛ Дэйла Хаверчука, ушедшего из жизни от онкологического заболевания. Известному игроку и тренеру было 57 лет.
«Молюсь за семью Хаверчука. Дэйл всегда будет в моём сердце», — написал Свечников в «Твиттере».
Хаверчук был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 1981 году под общим первым номером. Помимо «Виннипега» канадский нападающий выступал за «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию». На его счету 1188 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1409 (518+ 891) очков. Хаверчук пять раз участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ, в 2001 году был включен в Зал хоккейной славы.
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