Кузнецов: когда мы играем в удовольствие, тогда есть успех. Иначе ничего не получается

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в четвёртом матче серии над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).



«В чём разница между четвёртым матчем серии и предыдущими? Мы перестали думать о статистике, а просто начали играть. Держали шайбу, бросали по воротам, играли как обычно. В хоккее ведь не имеют большого значения тысячи бросков, а важен конкретный момент, позиция. «Вашингтон» начал получать удовольствие от игры, а это очень важно. Когда мы играем в удовольствие, тогда у нас есть успех. Если нет удовольствия, то ничего не получается», — сказал Кузнецов.



Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».