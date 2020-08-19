«Вегас» повторил достижение «Рейнджерс» 91-летней давности и «Блюз» 50-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

«Золотые рыцари» стали третьей франшизой в истории НХЛ, выигрывавшей серию плей-офф в двух из трёх сезонах с начала выступления в лиге. Первым клубом с подобным достижением стал «Нью-Йорк Рейнджерс» (1927-1929), спустя 41 год результат «синерубашечников» повторил «Сент-Луис Блюз» (1968-1970).

В первом периоде Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт вывели «Чикаго» вперёд, но на 20-й минуте Макс Пасиоретти сократил отставание, а в самом начале второго периода Марк Стоун сравнял счёт. Через четыре минуты «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд благодаря голу Патрика Кейна, но Алек Мартинес вновь сравнял счёт, а Алекс Так забросил четвёртую шайбу в ворота «Чикаго».