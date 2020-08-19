«Вегас» обыграл «Чикаго» в пятом матче серии и вышел в полуфинал Конференции

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

В первом периоде Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт вывели «Чикаго» вперёд, но на 20-й минуте Макс Пасиоретти сократил отставание, а в самом начале второго периода Марк Стоун сравнял счёт. Через четыре минуты «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд благодаря голу Патрика Кейна, но Алек Мартинес вновь сравнял счёт, а Алекс Так забросил четвёртую шайбу в ворота «Чикаго».

Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» выходят в полуфинал Западной конференции, где встретятся с победителем пары «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс».