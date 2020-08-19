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«Вегас» обыграл «Чикаго» в пятом матче серии и вышел в полуфинал Конференции

«Вегас» обыграл «Чикаго» в пятом матче серии и вышел в полуфинал Конференции
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

В первом периоде Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт вывели «Чикаго» вперёд, но на 20-й минуте Макс Пасиоретти сократил отставание, а в самом начале второго периода Марк Стоун сравнял счёт. Через четыре минуты «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд благодаря голу Патрика Кейна, но Алек Мартинес вновь сравнял счёт, а Алекс Так забросил четвёртую шайбу в ворота «Чикаго».

Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» выходят в полуфинал Западной конференции, где встретятся с победителем пары «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Тэйвз (Кубалик, Саад) – 10:32' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Строум, Мёрфи) – 18:19' (5x5)   1:2 Пасиоретти (Макнэбб, Карлссон) – 19:29' (5x5)   2:2 Стоун (Карлссон, Пасиоретти) – 20:57' (5x5)   2:3 Кейн (Каджула) – 24:02' (5x5)   3:3 Мартинес (Смит, Шмидт) – 27:28' (5x4)   4:3 Так (Маршессо, Теодор) – 41:34' (5x5)
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