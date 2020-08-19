«Амур» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде

Два хоккеиста хоккейного клуба «Амур» заразились коронавирусом, сообщил исполнительный директор хабаровского клуба Александр Филиппенко.

«Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать всё что угодно», — цитирует Филиппенко ТАСС.

Напомним, что «Амур» на прошлой неделе принимал участие в предсезонном турнире в Магнитогорске «Мемориал имени Ивана Ромазана». 14 августа команда Павла Торгаева встречалась с «Сибирью», а 18 августа пресс-служба новосибирского клуба официально объявила о 11 случаях коронавируса в команде. Тестирование было проведено 17 августа. В течение трёх суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора. Сегодня, 19 августа, «Амур» должен сыграть с «Авангардом».