«Автомобилист» и «Трактор» отменили контрольный матч, запланированный на 20 августа. Об этом сообщается в «твиттере» екатеринбургского клуба. Отмечается, что матч отменён по обоюдному решению клубов.

Напомним, что «Автомобилист» на прошлой неделе принимал участие в предсезонном турнире в Магнитогорске «Мемориал имени Ивана Ромазана». 13 августа команда Билла Питерса встречалась с «Сибирью», а 18 августа пресс-служба новосибирского клуба официально объявила о 11 случаях коронавируса в команде. Тестирование было проведено 17 августа. В течение трёх суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.

В результате «Сибирь» уже отказалась от участия в Кубке губернатора Челябинской области, в котором должны принять участие «Трактор», «Автомобилист» и «Локомотив».