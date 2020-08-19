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Теденбю: «Витязь» обязан забивать в равных составах и улучшить большинство

Теденбю: «Витязь» обязан забивать в равных составах и улучшить большинство
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подмосковного «Витязя» Маттиас Теденбю подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (1:4).

«Я убеждён, игру в формате «5 на 5» мы провели в целом хорошо. Однако мы не реализовали немало шансов, которые создали у чужих ворот. И значит, у нас немало поводов продолжить работать на тренировках. По моему мнению, мы обязаны забивать при игре в равных составах. И большинство, конечно, нужно улучшать. Скоро стартует сезон, времени остаётся мало.

»Динамо" — хорошая команда. Очень высокие скорости показал клуб из Москвы. Безусловно, этому способствовал маленький размер площадки. Конечно, к этому нужно привыкнуть, но это была забавная игра", — приводит слова форварда официальный сайт «Витязя».

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