Теденбю: «Витязь» обязан забивать в равных составах и улучшить большинство
Нападающий подмосковного «Витязя» Маттиас Теденбю подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (1:4).
«Я убеждён, игру в формате «5 на 5» мы провели в целом хорошо. Однако мы не реализовали немало шансов, которые создали у чужих ворот. И значит, у нас немало поводов продолжить работать на тренировках. По моему мнению, мы обязаны забивать при игре в равных составах. И большинство, конечно, нужно улучшать. Скоро стартует сезон, времени остаётся мало.
»Динамо" — хорошая команда. Очень высокие скорости показал клуб из Москвы. Безусловно, этому способствовал маленький размер площадки. Конечно, к этому нужно привыкнуть, но это была забавная игра", — приводит слова форварда официальный сайт «Витязя».
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