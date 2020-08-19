Шумаков: про передачу Чистякова могу сказать — это молодой Фетисов. Почему нет?

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков поделился впечатлениями от выигранного контрольного матча с «Амуром» (2:1).



«Две недели не тренировался из-за болезни, сейчас набираю, легче становится. Хорошо себя чувствую физически и морально. Про передачу Семёна Чистякова на мой гол сегодня только одно могу сказать: молодой Фетисов! Да, даже так, почему нет. На разговоры про обмен внимания не обращаю. С Бобом Хартли у нас все хорошо, отлично. Этой темы мы с ним не касаемся», — приводит слова Шумакова РИА «Новости».



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, шайбу забросил молодой нападающий «Авангарда» Егор Чинахов. На экваторе второго периода подопечные Боба Хартли упрочили преимущество в счёте, гол забил форвард Сергей Шумаков. Больше в основное время матча голов забито не было. В дополнительное время хабаровская команда отыграла один гол усилиями нападающего Владислава Ушенина.