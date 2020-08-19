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20-летний Артём Галимов набрал четыре очка в матче со СКА

20-летний Артём Галимов набрал четыре очка в матче со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» и петербургский СКА провели матч предсезонного турнира «Танеко Кубок чемпионов». Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 5:2.

20-летний форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Счёт на третьей минуте встречи открыла «армейская» команда — шайбу забросил нападающий Миро Аалтонен. Казанский клуб вскоре отыгрался усилиями Артёма Галимова. На 15-й минуте СКА вновь вышел вперёд, гол забил нападающий Кирилл Марченко. Во втором периоде «Ак Барс» восстановил равновесие на табло, точный бросок сделал защитник Дмитрий Юдин. На 50-й минуте казанский клуб вышел вперёд, гол забил нападающий Дмитрий Воронков. Вскоре форвард Александр Бурмистров упрочил преимущество «Ак Барса». Точку в матче поставил Михаил Фисенко.

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