«Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч четвертьфинала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали игроки «Кэнакс» — 4:3 и вышли вперёд в серии – 3-2.

Концовка матча сложилась драматическим образом. Тренерский штаб «музыкантов» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Нападающий «косаток» Джей Ти Миллер броском из средней зоны не смог поразить пустые ворота, после чего «Сент-Луис» организовал навал на ворота Якоба Маркстрёма.

Длинная атака «блюзменов» завершилась серией рикошетов на пятаке «Ванкувера», и в результате шайба юркнула в ворота «косаток». Однако основное время матча к моменту пересечения шайбой линии ворот уже истекло. «Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести пятый матч с «Ванкувером» в овертайм. Поэтому арбитрам не пришлось смотреть повтор на предмет полного или неполного пересечения шайбой линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Ванкувера».