Бриндамор: сезон закончен, но «Каролина» уходит с гордо поднятой головой

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги серии первого раунда c «Бостон Брюинз», которую «мишки» выиграли со счётом 4-1.

«Я хочу, чтобы люди, которые за нас болеют, гордились тем, как мы сыграли. Сезон для нас закончен, но мы уходим с гордо поднятой головой. «Каролина» хочет быть той командой, о которой постоянно говорят, что у неё есть шанс на победу. «Бостон» знает, как выигрывать важные матчи, он был более терпеливым. Для нас продолжается процесс познания, обучения», — сказал Бриндамор на послематчевой пресс-конференции.

В пятом матче серии в составе победителей отличились Давид Крейчи и Патрис Бержерон. Канадский форвард также отметился голевой передачей на Крейчи, благодаря чему вышел на третье место по результативным передачам в истории «Бостона» в плей-офф. В активе Патриса стало 67 голевых передач, и он превзошёл результат Бобби Орра (66).