Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гранлунд: я забивал лакросс-гол девять лет назад, посмотрим, получится ли повторить

Гранлунд: я забивал лакросс-гол девять лет назад, посмотрим, получится ли повторить
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:4).

«Да, всегда неприятно проигрывать. Мы хорошо играли, но ключевое — что мы сегодня получили удаления, что сыграло свою роль. Я уже пять-шесть игр сыграл в предсезонке, поэтому сейчас понимаю, в какой хоккей мы играем. С нетерпением жду начала официальных матчей.

Здесь собрались хорошие команды. Кого-то выделять не буду из клубов. Думаю, что для нас для всех это отличная возможность подготовиться к сезону.

Когда я забью лакросс-гол, как это делал мой брат? Лет девять назад забивал таким образом в Финляндии. Когда будет возможность так отличиться, посмотрим, что получится», — цитирует игроков официальный сайт «Салавата».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020