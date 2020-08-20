Гранлунд: я забивал лакросс-гол девять лет назад, посмотрим, получится ли повторить

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:4).
«Да, всегда неприятно проигрывать. Мы хорошо играли, но ключевое — что мы сегодня получили удаления, что сыграло свою роль. Я уже пять-шесть игр сыграл в предсезонке, поэтому сейчас понимаю, в какой хоккей мы играем. С нетерпением жду начала официальных матчей.
Здесь собрались хорошие команды. Кого-то выделять не буду из клубов. Думаю, что для нас для всех это отличная возможность подготовиться к сезону.
Когда я забью лакросс-гол, как это делал мой брат? Лет девять назад забивал таким образом в Финляндии. Когда будет возможность так отличиться, посмотрим, что получится», — цитирует игроков официальный сайт «Салавата».
- 20 августа 2020
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