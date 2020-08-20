Джорди Бенн: Куинн Хьюз станет ещё лучше и будет доминировать на уровне НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Джорди Бенн в хвалебных тонах высказался о ключевом защитнике «косаток» Куинне Хьюзе.



«Просто невероятно, что Хьюз собирается прогрессировать и дальше. Даже не знаю, как это вообще возможно. Когда Куинн повзрослеет и станет ещё лучше, он будет доминировать на уровне НХЛ. Он будет страшным игроком», — сказал Бенн в эфире клубного телевидения.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».