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Джорди Бенн: Куинн Хьюз станет ещё лучше и будет доминировать на уровне НХЛ

Джорди Бенн: Куинн Хьюз станет ещё лучше и будет доминировать на уровне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Джорди Бенн в хвалебных тонах высказался о ключевом защитнике «косаток» Куинне Хьюзе.

«Просто невероятно, что Хьюз собирается прогрессировать и дальше. Даже не знаю, как это вообще возможно. Когда Куинн повзрослеет и станет ещё лучше, он будет доминировать на уровне НХЛ. Он будет страшным игроком», — сказал Бенн в эфире клубного телевидения.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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