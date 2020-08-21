Тротц: в моём понимании игроки «Вашингтона» всегда будут чемпионами

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4-1).

«Игроки «Вашингтона» в моём понимании чемпионы. Они всегда будут чемпионами. Это была одна из тех серий, когда, будучи тренером, вы встречаетесь с командой, с которой добились определённого успеха. Это немного разрывает, потому что у тебя есть много хороших воспоминаний», — приводит слова Тротца журналистка Washington Post Саманта Пелл.

В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс».