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«Вашингтон» при Рирдене второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде

«Вашингтон» при Рирдене второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 4:0.

В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс».

В свою очередь «Кэпиталз» возглавил бывший помощник Тротца Тодд Рирден. Под руководством этого специалиста «Вашингтон» второй сезон кряду вылетел из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя году проиграла «Айлендерс» Тротца.

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