Стали известны пары соперников в полуфинале Восточной конференции Кубка Стэнли

После окончания встречи между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз» (2:3) определились полуфинальные пары Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Восточная конференция. Полуфинал
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».
Напомним, что в первом раунде «Филадельфия Флайерз» со счётом 4-2 в серии сломила сопротивление «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Йорк Айлендерс» сенсационно преодолел за 5 матчей (4-1 в серии) «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Ильёй Ковальчуком и Дмитрием Орловым. В другой части сетки с одинаковым счётом – 4-1 в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» прошёл «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон Брюинз» — «Каролину Харрикейнз» Андрея Свечникова.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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