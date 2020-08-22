Гол Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Монреаль» и выйти в следующий этап Кубка Стэнли

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился 6-й матч 1/4 финала серии плей-офф между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу в этой встрече одержали номинальные гости льда – игроки «Флайерз» — 3:2 и вышли в полуфинал Восточной конференции, одолев своих оппонентов из Монреаля со счётом 4-2 в серии.

Счёт в матче уже на 23-й секунде игры открыл защитник «Филадельфии» Иван Проворов, набросив на ворота Кэри Прайса от синей линии. При этом «авторство» этой шайбы менялось дважды – сначала гол был записан на российского игрока, после чего на канадского форварда Трэвиса Конечны, но в итоге автором признали именно Проворова.

Спустя 5 минут игры Кевин Хейз увеличил преимущество «Флайерз» в счёте до двух шайб. Однако на 10-й минуте хоккеисты «Монреаля» вновь вернулись в игру, усилиями Ника Судзуки. Во 2-м периоде «Филадельфия» и «Монреаль» обменялись заброшенными шайбами в исполнении Михаэля Раффля и всё того же Ника Судзуки, оформившего дубль. В заключительном игровом отрезке счёт не изменился и остался таким же – 3:2 в пользу «Флайерз».

Видео лучших моментов встречи «Монреаль» — «Филадельфия» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, отличившийся первой заброшенной шайбой за карьеру в Кубке Стэнли, провёл на льду 24 минуты и 39 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

В полуфинале Восточной конференции Кубка Стэнли «Филадельфия Флайерз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».