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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось две встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» – 2:3 (2-4). 23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, забивший первый гол за карьеру в Кубке Стэнли, провёл на льду 24 минуты и 39 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
22 августа 2020, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Проворов (Хейз) – 00:28' (5x5)   0:2 Хейз (Грант, Питлик) – 05:23' (5x5)   1:2 Судзуки (Армиа, Друен) – 10:03' (5x4)   1:3 Раффль (Санхайм, Ворачек) – 24:26' (5x5)   2:3 Судзуки (Друен, Армиа) – 26:05' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» – 6:2 (4-2). Счёт в первом периоде открыл Джей Бигл. Во втором преимущество «Ванкувера» увеличили Антуан Руссель и Трой Стечер. Четвёртую шайбу «Кэнакс» записал на свой счёт Брок Бёзер. Пятый гол забил Тайлер Мотт, шестой — он же в пустые ворота. Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросил Джейден Шварц. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Владимир Тарасенко из-за травмы не принял участия в матче.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
22 августа 2020, суббота. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бигл – 03:45' (5x5)   2:0 Руссель (Саттер) – 22:09' (5x5)   3:0 Стечер (Саттер, Петтерссон) – 26:49' (5x5)   4:0 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 28:06' (5x4)   4:1 Шварц (Данн, О'Райлли) – 46:32' (6x5)   5:1 Мотт (Бигл, Саттер) – 53:19' (5x5)   5:2 Шварц (Перрон, Пьетранджело) – 58:38' (6x5)   6:2 Мотт – 59:10' (en)
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