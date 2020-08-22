Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось две встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» – 2:3 (2-4). 23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, забивший первый гол за карьеру в Кубке Стэнли, провёл на льду 24 минуты и 39 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» – 6:2 (4-2). Счёт в первом периоде открыл Джей Бигл. Во втором преимущество «Ванкувера» увеличили Антуан Руссель и Трой Стечер. Четвёртую шайбу «Кэнакс» записал на свой счёт Брок Бёзер. Пятый гол забил Тайлер Мотт, шестой — он же в пустые ворота. Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросил Джейден Шварц. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Владимир Тарасенко из-за травмы не принял участия в матче.
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