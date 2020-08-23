Агент Флёри опубликовал фото, где вратарь пронзён мечом с фамилией тренера «Вегаса» Дебура

Знаменитый агент Аллан Уолш, представляющий интересы канадского голкипера Марка-Андре Флёри, отреагировал на ситуацию с игровым временем вратаря в «Вегасе». Уолш опубликовал в «Твиттере» фотографию, на которой голкипер пронзён мечом с фамилией главного тренера «Голден Найтс» Питера Дебура.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Аллана Уолша.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Флёри провёл всего два матча. В серии с «Чикаго» 35-летний вратарь сыграл одну игру, одержав победу и отразив 26 бросков из 27. В двух последующих встречах после этого Флёри оставался в запасе.

Первым голкипером «Вегаса» на плей-офф стал шведский голкипер Робин Ленер. Во втором раунде плей-офф НХЛ соперником «Голден Найтс» будет «Ванкувер Кэнакс», основным вратарём которого является ещё один швед — Якоб Маркстрём.