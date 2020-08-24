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«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков

«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась крупной победой номинальных гостей со счётом

В составе победителей забивали Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.

Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Бостона» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» состоится 26 августа, начало – 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Карло, Маршан) – 18:52' (5x5)   0:2 Пастрняк (Крейчи, Крюг) – 24:34' (5x4)   0:3 Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 41:17' (5x5)   1:3 Хедман (Пойнт, Палат) – 48:50' (5x5)   2:3 Хедман (Шаттенкирк, Джонсон) – 58:46' (6x5)
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