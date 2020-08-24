«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков

Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась крупной победой номинальных гостей со счётом
В составе победителей забивали Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.
Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Бостона» в серии до четырёх побед.
Следующий матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» состоится 26 августа, начало – 02:00 мск.
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