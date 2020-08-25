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Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», счёт в серии 2-0

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», счёт в серии 2-0
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Начало матча осталось за «Колорадо» — счёт на седьмой минуте открыл Натан Маккиннон. На 29-й Микко Рантанен удвоил преимущество «Эвеланш». Однако «Далласу» удалось перевернуть игру за десять минут. Сначала с передачи Александра Радулова отличился Джо Павелски, затем счёт сравнял Радек Факса, которому ассистировал другой россиянин, Денис Гурьянов. На 36-й минуте Александр Радулов вывел «Даллас» вперёд, четвёртую шайбу забросил Эса Линделль, а пятую — Джейми Олексяк.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российские хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями не отметились. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Далласа».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
25 августа 2020, вторник. 04:45 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 06:08' (5x4)   2:0 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 28:44' (5x4)   2:1 Павелски (А. Радулов, Сегин) – 29:54' (5x4)   2:2 Факса (Гурьянов, Перри) – 30:37' (5x4)   2:3 А. Радулов (Бенн, Хейсканен) – 35:34' (5x5)   2:4 Линделль – 39:14' (5x4)   2:5 Олексяк (Дикинсон) – 59:50' (en)
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