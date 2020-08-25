«Даллас» в «Твиттере» — о победном голе Радулова: невозможно перестать смеяться

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, отличившийся на 36-й минуте матча. Гол получился невероятно курьёзным. После прострела в исполнении Джейми Бенна, случился рикошет от клюшки защитника «Эвеланш» Самуэля Жирара, игровой снаряд угодил в плечо российского нападающего, взмыл вверх и приземлился за спиной Павла Францоуза.

Пресс-служба «Далласа» отреагировала на гол Радулова сообщением в «Твиттере»: «Невозможно перестать смеяться».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».