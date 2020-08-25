Рижское «Динамо» проиграло «Киекко Пойату» в контрольном матче
Рижское «Динамо» провело контрольный матч с «Киеко Пойаттом». Команда Петериса Скудры проиграла со счётом 3:4 ОТ.
В составе рижан заброшенные шайбы на счету Роберта Мамциса, Патрика Забусова и Яниса Якса.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
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