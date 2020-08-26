Тоффоли забил первым касанием, вернувшись в состав «Ванкувера» после пропуска 10 матчей

Во втором матче серии второго раунда второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» встречается с «Ванкувер Кэнакс». После первого периода подопечные Трэвиса Грина впереди — 2:0. Первый матч остался за «Вегасом».
Главным героем стартовой трети стал канадский форвард «Кэнакс» Тайлер Тоффоли, набравший 2 (1+1) очка. Примечательно, что Тайлер вернулся в состав «Ванкувера» после пропуска 10 матчей в плей-офф НХЛ. Тоффоли травмировался в первом матче «Ванкувера» в серии с «Миннесотой Уайлд» и с тех пор не играл. На гол в ворота «Вегаса» Тайлеру хватило девяти секунд на льду и одного касания после дебюта в серии. Тоффоли со штанги замкнул идеальный прострел в исполнении Элиаса Петерссона.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В эпизоде со вторым голом Тоффоли помог отличиться капитану команды Бо Хорвату. В активе Петерссона вторая результативная передача в матче.
- 26 августа 2020
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:10
-
05:31
-
05:15
-
03:56
- 25 августа 2020
-
23:46
-
23:40
-
22:58
-
22:36
-
22:16
-
21:47
-
21:39
-
21:17
-
20:46
-
20:19
-
19:59
-
19:34
-
19:24
-
19:11
-
18:53
-
18:38
-
18:21
-
18:01
-
17:23
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:32
-
16:27
-
16:05
-
15:36
-
15:30
-
14:50