Тоффоли забил первым касанием, вернувшись в состав «Ванкувера» после пропуска 10 матчей

Во втором матче серии второго раунда второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» встречается с «Ванкувер Кэнакс». После первого периода подопечные Трэвиса Грина впереди — 2:0. Первый матч остался за «Вегасом».

Главным героем стартовой трети стал канадский форвард «Кэнакс» Тайлер Тоффоли, набравший 2 (1+1) очка. Примечательно, что Тайлер вернулся в состав «Ванкувера» после пропуска 10 матчей в плей-офф НХЛ. Тоффоли травмировался в первом матче «Ванкувера» в серии с «Миннесотой Уайлд» и с тех пор не играл. На гол в ворота «Вегаса» Тайлеру хватило девяти секунд на льду и одного касания после дебюта в серии. Тоффоли со штанги замкнул идеальный прострел в исполнении Элиаса Петерссона.

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В эпизоде со вторым голом Тоффоли помог отличиться капитану команды Бо Хорвату. В активе Петерссона вторая результативная передача в матче.