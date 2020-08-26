Кучеров отстаёт на одну шайбу от рекорда «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.

В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. Для Кучерова заброшенная шайба стала 32-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, теперь отставая всего на одну шайбу от клубного рекорда, который принадлежит Мартину Сен-Луи.

В нынешнем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 10 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал коэффициент полезности «+3», при четырёх минутах штрафного времени.