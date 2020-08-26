Кучеров уступает только Овечкину и Тарасенко по шайбам с момента дебюта в плей-офф НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) вышел на третье место по заброшенным шайбам в плей-офф с момента своего дебюта в матчах Кубка Стэнли.
Российский форвард дебютировал в плей-офф НХЛ в 2014 году, и с того времени забросил 32 шайбы. Рекорд на этом временном отрезке принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (38). Второе место занимает нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко (33).
В нынешнем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 10 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал коэффициент полезности «+3», при четырёх минутах штрафного времени.
Никита Кучеров догнал Овечкина по количеству очков в плей-офф за последние 5 сезонов
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